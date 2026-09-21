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21 вересня 2026, 12:42

Понад 20 ножових поранень: у Києві чоловік вбив співмешканку і намагався видати це за самогубство

21 вересня 2026, 12:42
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Фото: поліція
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У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві співмешканки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Медиків "швидкої" повідомили до поліції, що прибули на виклик і виявили у квартирі багатоповерхівки 42-річну жінку з численними пораненнями. Попри спроби врятувати потерпілу, вона померла від крововтрати. На тілі загиблої експерти нарахували щонайменше 20 ножових поранень у ділянці рук і ніг.

Зловмисник самостійно викликав лікарів, після чого намагався ввести правоохоронців в оману, запевняючи, що жінка нібито сама заподіяла собі поранення.

Як з’ясувалося, під час розпивання алкогольних напоїв між парою виник побутовий конфлікт. Чоловік схопив зі столу ніж та завдав ним жінці удари.

Правоохоронці вилучили речові докази та затримали 53-річного киянина.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.

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