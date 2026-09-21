У лікарні помер 20-річний юнак, поранений під час удару по Дніпру 3 вересня
Збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро 3 вересня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У лікарні помер 20-річний юнак, який зазнав тяжких поранень.
"Увесь цей час медики боролися за його життя. На жаль, травми виявилися надто тяжкими", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня росіяни вдарили по складах логістичної компанії у Дніпрі. Повідомлялося, що внаслідок ворожого удару загинув 27-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.
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