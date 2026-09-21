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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У лікарні помер 20-річний юнак, який зазнав тяжких поранень.

"Увесь цей час медики боролися за його життя. На жаль, травми виявилися надто тяжкими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 3 вересня росіяни вдарили по складах логістичної компанії у Дніпрі. Повідомлялося, що внаслідок ворожого удару загинув 27-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали.