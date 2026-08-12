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Станом на ранок 12 серпня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичних об'єктів частково обезструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Енергетики проводять відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Найскладнішою залишається ситуація на Одещині – цієї ночі ворог укотре завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури регіону. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки та ремонтні роботи.

Застосування обмежень 12 серпня не прогнозується. Зазначається, що активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 10:00 до 17:00. Громадян просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 19:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА різного типу. Основний напрямок удару – Одещина та Сумщина.