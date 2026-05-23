23 травня 2026, 11:42

На Закарпатті водій напав із газовим балончиком на вагітну жінку

Фото: Національна поліція
У Хусті через хуліганські дії водія постраждала вагітна жінка. Правоохоронці затримали фігуранта

Про це повідомила поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився вранці 22 травня.

Правоохоронці встановили, що 25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем BMW, не надав перевагу в русі двом жінкам, які переходили дорогу на пішохідному переході. Після цього водій зупинився просто на переході, перекривши рух, вийшов з авто та почав висловлюватися нецензурною лайкою на адресу жінок.

Коли жінки намагалися піти з місця конфлікту, чоловік дістав із автомобіля перцевий балончик і почав їх переслідувати. Наздогнавши потерпілих на тротуарі, він розпилив газ в обличчя 23-річної жінки, яка перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Унаслідок нападу потерпіла отримала тілесні ушкодження – опіки очей. Медики надали їй необхідну допомогу.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готуються матеріали для повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Києві сталася стрілянина через конфлікт на дорозі. Інцидент стався біля ТРЦ "Республіка" у Голосіївському районі столиці. На щастя, ніхто не постраждав.

