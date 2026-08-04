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04 серпня 2026, 11:30

Вибухи у Хмельницькому: п'ятеро військових зникли, ДБР перевіряє версію диверсії

04 серпня 2026, 11:30
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівники ДБР провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькому

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Детонація на військовому об’єкті на околиці Хмельницького сталася 31 липня близько 11:55 і тривала майже до кінця дня.

За попередніми даними, у момент вибухів військовослужбовці розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Станом на 3 серпня п’ятеро військових залишаються зниклими безвісти.

Під час пошукових робіт правоохоронці виявили фрагменти тіл. Їх передали на судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи для встановлення осіб загиблих.

Також відомо про вісьмох військовослужбовців, які отримали травми різного ступеня тяжкості. За інформацією ДБР, загрози їхньому життю немає. Даних про постраждалих серед цивільних немає.

Слідчі допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Правоохоронці вилучили документи щодо зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів.

Одна з версій слідства – порушення правил поводження з боєприпасами, що могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Крім того, перевіряється можливість диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами чи предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Як відомо, рятувальники продовжують розмінування території за межами військового об'єкта. До операції залучили піротехнічні, водолазні та кінологічні підрозділи, фахівців Сил безпілотних систем, офіцерів-рятувальників громад і мобільні класи безпеки.

Що відомо про вибухи на полігоні у Хмельницькому

У пʼятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунали кілька вибухів. В цей час повітряну тривогу в місті не оголошували.

Згодом стало відомо, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія – вибух із подальшою детонацією.

Унаслідок вибуху четверо військовослужбовців отримали травми, ще з кількома військовими, які перебували на місці події, наразі немає зв’язку.

Правоохоронці проводять перевірку обставин події та встановлюють місцеперебування військових, зв’язок із якими втрачено.

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ДБР розслідування вибух військові Хмельницький Боєприпаси версії
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