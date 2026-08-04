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04 серпня 2026, 10:57

На Львівщині внаслідок падіння мотоцикла травмувалися водій та 8-річна дитина

04 серпня 2026, 10:57
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Фото: поліція
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ДТП сталася 2 серпня близько 20:00 поблизу села Лука Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав.

Травми отримали сам 40-річний водій та його 8-річний пасажир. Обох госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 3 серпня на Хмельниччині фура врізалася в автобус із пасажирами. Постраждали чотири людини, двох з них госпіталізували.

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