Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій мотоцикла Spark не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав.

Травми отримали сам 40-річний водій та його 8-річний пасажир. Обох госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 3 серпня на Хмельниччині фура врізалася в автобус із пасажирами. Постраждали чотири людини, двох з них госпіталізували.