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23 липня 2026, 09:32

Смертельна ДТП на трасі на Кіровоградщині: легковик спалахнув після зіткнення

23 липня 2026, 09:32
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Фото: ДСНС
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ДТП сталася 22 липня близько 20:20 на трасі М-30 у селі Куколівка Олександрійського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

За попередньою інформацією, водій авто Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat.

Внаслідок зіткнення Lanos загорівся. Рятувальники загасили авто.

Від отриманих травм 28-річна пасажирка Lanos загинула на місці. Постраждалих 40-річного водія цього авто та дворічну дитину госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.

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