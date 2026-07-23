Фото: ДСНС

ДТП сталася 22 липня близько 20:20 на трасі М-30 у селі Куколівка Олександрійського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

За попередньою інформацією, водій авто Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat.

Внаслідок зіткнення Lanos загорівся. Рятувальники загасили авто.

Від отриманих травм 28-річна пасажирка Lanos загинула на місці. Постраждалих 40-річного водія цього авто та дворічну дитину госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.