Смертельна ДТП на трасі на Кіровоградщині: легковик спалахнув після зіткнення
ДТП сталася 22 липня близько 20:20 на трасі М-30 у селі Куколівка Олександрійського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
За попередньою інформацією, водій авто Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat.
Внаслідок зіткнення Lanos загорівся. Рятувальники загасили авто.
Від отриманих травм 28-річна пасажирка Lanos загинула на місці. Постраждалих 40-річного водія цього авто та дворічну дитину госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.