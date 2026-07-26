На Львівщині підлітки на мотоциклі влетіли в іномарку

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Аварія сталась 25 липня близько 22:15 у селі Ушковичі Львівського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, мотоциклом Kovi керував 16-річний хлопець. Він зіткнувся з Range Rover, за кермом якого був 29-річний чоловік. Внаслідок ДТП 16-річний пасажир мотоцикла травмувався, його госпіталізували медики.

"За фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід 24-річному водієві, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію в місті Броди Золочівського району. Внаслідок ДТП загинули троє неповнолітніх дівчат.