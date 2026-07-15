На Чернігівщині з річки підняли тіло 17-річного хлопця - раніше втонув його маленький брат
На Чернігівщині рятувальники шукали 17-річного хлопця, який зник на річці. Раніше втонув його 10-річний брат
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Трагедія сталась на річці Остер в селі Бірки Чернігівського району. Вранці 15 липня рятувальники підняли на берег тіло 17-річного хлопця.
"Закликаємо громадян: дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водойм, не залишати дітей без нагляду та бути особливо обережними під час відпочинку на воді", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, хлопець зник разом зі своїм 10-річним братом. На жаль, молодший хлопчик теж не вижив. Його тіло з річки підняли місцеві жителі увечері 14 липня.
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