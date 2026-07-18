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18 липня 2026, 18:20

Дощі, грози та спека до +31°: Україну чекає контрастна погода

18 липня 2026, 18:20
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 19 липня, в Україні очікується мінлива погода: у західних областях, а також на Житомирщині й Вінниччині пройдуть дощі та грози

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень опади можливі місцями також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

У деяких районах синоптики прогнозують град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с. На решті території країни опадів не очікується.

Вітер переважно південний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18°, на узбережжі морів – до 21°. Вдень очікується 26-31°, у західних областях –22-27°.

У Києві 19 липня буде без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.

У понеділок, 20 липня, дощі з грозами охоплять більшість областей України, крім сходу та південного сходу. В окремих районах також можливі град і шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, на початку травня у Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С.

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