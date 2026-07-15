В Україні за 20 тисяч продавали інвалідність для ухилянтів
Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Зловмисники за 20 тисяч доларів продавали фіктивну інвалідність
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, зловмисники оформлювали військовозобовʼязаним чоловікам інвалідність, хоча ті не мали на це медичних показань. Поліція провела обшуки, зокрема, в медичних закладах. Відомо, що "клієнтами" стали щонайменше 30 людей.
Зловмисникам повідомили про підозру.
Нагадаємо, раніше викрили схему у військовій частині в Київській області. За гроші військовозобов'язаних працевлаштовували задля бронювання.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росія вдарила КАБом по Харкову: госпіталізовано семеро цивільних, триває розбір завалів
15 липня 2026, 19:3612 поранених за добу: ворог масовано атакував Херсонщину дронами та артилерією
15 липня 2026, 18:59Рятувальники провели складне розмінування дахів у Вишневому
15 липня 2026, 18:45Російський авіаудар по Запоріжжю: є загиблий, багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень
15 липня 2026, 18:30"Боргова" бійка на Рівненщині: молоток проти ножа закінчився кримінальною справою
15 липня 2026, 17:59На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських
15 липня 2026, 17:56Чекав на окупацію і працював на ворога: на Донеччині засуджено чергового агента РФ
15 липня 2026, 17:48Ворог атакував авто енергетиків на Харківщині: троє фахівців отримали поранення
15 липня 2026, 17:31У Дніпрі військові ТЦК вимагали гроші з чоловіків
15 липня 2026, 17:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »