В Україні за 20 тисяч продавали інвалідність для ухилянтів

Фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Зловмисники за 20 тисяч доларів продавали фіктивну інвалідність

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, зловмисники оформлювали військовозобовʼязаним чоловікам інвалідність, хоча ті не мали на це медичних показань. Поліція провела обшуки, зокрема, в медичних закладах. Відомо, що "клієнтами" стали щонайменше 30 людей.



Зловмисникам повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше викрили схему у військовій частині в Київській області. За гроші військовозобов'язаних працевлаштовували задля бронювання.