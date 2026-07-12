Львівські рятувальники зняли з дерева жінку, яка полізла рятувати свого кота

Фото: ДСНС Львівської області

У Львові 11 липня рятувальники допомогли жінці, яка, рятуючи свого кота, сама опинилася на дереві й не змогла самостійно спуститися

Про це повідомили у ДСНС Львівської області, передає RegioNews .

Інцидент стався ввечері 11 липня на вулиці Карпатській. Близько 22:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про жінку, яка разом із домашнім улюбленцем застрягла на дереві заввишки близько чотирьох метрів.

Як з'ясувалося, під час прогулянки кіт видерся на дерево. Господарка полізла за ним, змогла зняти тварину, однак сама безпечно спуститися вже не змогла.

На місце прибули рятувальники, які встановили висувну драбину. За її допомогою жінка благополучно спустилася на землю, міцно тримаючи на руках свого чотирилапого улюбленця.

У ДСНС закликали громадян берегти себе та своїх домашніх тварин, а в разі небезпеки звертатися по допомогу до Служби порятунку.

Нагадаємо, що у Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі.