На Волині перекинувся Volkswagen Transporter: загинув водій

Фото: Національна поліція

У Ковельському районі Волинської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 24-річний водій мікроавтобуса

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася ввечері 10 липня близько 20:17 на ґрунтовій дорозі поблизу села Гірники.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Transporter 2001 року народження не впорався з керуванням, через що транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі травми. Медики намагалися врятувати його життя, однак від отриманих ушкоджень він помер.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, в місті Сміла на Черкащині 9 липня внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла постраждала 22-річна водійка двоколісного. Жінку госпіталізували до лікарні. Поліція встановлює повні обставини ДТП.