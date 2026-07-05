Сів за кермо напідпитку та вбив пасажирів: на Ковельщині розслідують смертельну ДТП

Фото: поліція Волинської області

У Ковельському районі Волинської області внаслідок ДТП за участю двох автомобілів і мотоцикла загинули двоє людей, ще шестеро – постраждали

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Волинській області, передає RegioNews .

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 1-ї години ночі в с. Новий Двір. Водій ВАЗ, мешканець Турійська 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Від удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де з ним зіткнувся мотоцикліст", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії загинув водій і пасажир ВАЗ, 2002 року народження. Четверо пасажирів ВАЗ потрапили в лікарню. Це мешканці Ковельського району: три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження та чоловік 1997 року народження.

Керманич ВАЗ мав стан сп’яніння, по решті осіб інформація встановлюється.

Також внаслідок аварії травми дістали водій і пасажирка мотоцикла.

Більш детальні обставини встановлює слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документування наслідків та встановлення обставин. Відомості за фактом внесені в ЄРДР за ч.4 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, що на Рівненщині у селі Підгайці 4 липня близько 8 ранку сталось ДТП у якому тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст.