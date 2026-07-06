Прикриваючись "Приватбанком": хто насправді полює на термінал "Боріваж"

Фотоколаж: ШІ

Ідеться про справу № 904/1926/23 (904/3646/24), яку нині розглядає Верховний Суд, повідомляє RegioNews.

Предмет спору – законність внесення зернового термінала "Боріваж" до статутного капіталу ТОВ "Агротермінал Логістик".

Скаржники прагнуть повернути майновий комплекс попередньому власнику – ТОВ "Боріваж", яке позбулося цього майна десять років тому. До позову долучений і вже націоналізований "Приватбанк". Це не перша спроба повернути контроль над терміналом: раніше повідомлялося, що Олексій Мартинов і Володимир Яценко, які переховуються за кордоном, не полишають спроб повернути собі порт.

Під час розгляду скаржники тричі намагався відвести головуючого суддю та двічі – передати справу на розгляд Великої палати. Крім того, до ДБР надійшли вимоги зареєструвати кримінальне провадження щодо судді: за твердженням заявників, його рішення підписувала стороння особа.

Хто виступає скаржниками у справі

Скаржник перший – страхова компанія "Інгосстрах". За даними Єдиного реєстру юридичних осіб, її кінцевим бенефіціарним власником є Боголюбов Геннадій Борисович. Ця сама компанія раніше вже фігурувала як одна з ланок у схемі позовів проти "Приватбанку".

Скаржник другий – "Дворичанське-Агро", що належить зареєстрованій на Маршаллових Островах компанії "Агрофорт"та українському "Терміналу Боріваж". Почесний президент і генеральний директор "Терміналу Боріваж" – одеський підприємець Сергій Фролов. Публічно заперечувати зв'язок із Коломойським і Боголюбовим він почав у 2025 році, після передачі терміналу в управління АРМА: тоді вийшли його інтерв'ю виданням "Obozrevatel" та "Главком". Водночас галузеве видання "Латіфундист" раніше писало, що ще у 2009 році Фролов "залучив у партнери власників "ПриватБанку" і побудував елеваторний комплекс "Боріваж"".

Реєстр судових рішень містить й окреме провадження щодо фінансових операцій. У справі № 910/11034/24 (910/11032/25) суди двох інстанцій встановили, що у 2024 році "Термінал Боріваж" за фраудаторною (фіктивною) угодою страхування перерахував 155 мільйонів гривень на неробочу страхову компанію "Промисловий Альянс ЮА". Текст рішення доступний тут.

Скаржник третій – "Кам'янське-Естейт". До останнього часу компанію було зареєстровано на Гризова Геннадія Івановича; за даними реєстрів, з нього систематично стягують заборгованість за комунальні послуги та аліменти. Нині Гризов працює охоронцем у супермаркеті. За його словами, у 2018 році, коли реєстрували "Кам'янське-Естейт", він працював водієм у Володимира Яценка, і його попросили оформити компанію на себе. Ідеться про Володимира Яценка – першого заступника голови правління КБ "Приватбанк" до націоналізації, якого Королівський суд Лондона у своєму рішенні назвав "вірним лейтенантом Коломойського".

Отже, усіх трьох скаржників об'єднує зв'язок з Ігорем Коломойським.

Попри участь у справі державного "Приватбанку", у разі задоволення позову майновий комплекс перейде під управління кредиторів та арбітражного керуючого. Термінал було внесено до статутного капіталу "Агротермінал Логістик" за окремим рішенням Правління Національного банку № 293-зш/БТ від 22.09.2016 – на прохання керівництва тоді ще приватного "Приватбанку".

Незручними для скаржників лишаються тільки судді, від рішення яких залежить доля багатомільярдного активу. Чи повернуть "Боріваж" під контроль людей Коломойського – залежатиме саме від їхнього рішення.