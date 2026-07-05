Без шолома та водійських прав: на Рівненщині неповнолітній мотоцикліст потрапив у важку ДТП
На Рівненщині у селі Підгайці 4 липня близько 8 ранку сталось ДТП у якому тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Встановлено, що підліток ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолома.
Повідомлення про автопригоду в селі Підгайці надійшло до поліції від медиків, 4 липня, близько 8 ранку.
Слідчий на місці події встановив, що водій мотоцикла "Geon”, 17-річний місцевий житель, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонний паркан.
Унаслідок ДТП керманич двоколісного отримав множинні тяжкі травми голови. Його без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. Наразі потерпілий досі перебуває в комі.
Слідчий розпочав досудове розслідування.
Нагадаємо, що 3 липня близько 18:40 сталась ДТП між населеними пунктами Вири та Лінчин у Рівненському районі.