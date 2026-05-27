27 травня 2026, 18:30

Екстра-мобілізація: на Волині ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день

Фото з відкритих джерел
На Волині чоловіку скасували відстрочку та за один день уже мобілізували. Суд розглянув справу. Стало відомо, на чий бік став суд

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік мав відстрочку, оскільки повинен був постійно доглядати дідуся з інвалдідністю другої групи. У лютому 2026 року комісія ТЦК надала йому нову відсторочку до 2 серпня 2026 року, дані згодом внесли до реєстру "Оберіг".

Проте вже 26 березня 2026 року комісія ТЦК скасувала відстрочку. Підставою назвали те, що нібито є інші родичі, які можуть доглядати дідуся. Того ж дня чоловіка мобілізували наказом ТЦК, направили до військової частини та зарахували до списків особового складу. Чоловік заявив, що це сталось навіть без проведення медичного огляду.

При цьому на суді з’ясувалося, що одна з онучок постійно проживає у Німеччині та має статус тимчасового захисту, а інший онук проходить військову службу за мобілізацією.

Суд скасував рішення комісії ТЦК про скасування відстрочки, скасував висновок ВЛК про придатність, визнав незаконним наказ про мобілізацію та скасував наказ про зарахування до військової частини.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя. Він прийшов до ТЦК для уточнення данних, коли йому було ще 24, але його з приміщення так і не випустили.

