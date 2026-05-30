Фото: скриншот

У Луцьку поблизу житлового комплексу "Дрім Таун" стався конфлікт між групою підлітків та працівниками ТЦК та СП. Інцидент відбувся 29 травня під час заходів оповіщення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Волинського обласного ТЦК та СП.

За інформацією військкомату, конфлікт розпочався після того, як місцевий мешканець відмовився пред’явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі. У цей момент у ситуацію втрутилася група неповнолітніх. Підлітки почали перешкоджати роботі військових та пошкодили їхній службовий автомобіль.

У місцевих пабліках поширювалася інформація про те, що проти підлітків застосували перцеві балончики. Водночас у ТЦК запевняють, що жодна дитина не постраждала.

Обставини інциденту ще з’ясовуються.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові