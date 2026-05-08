Фото: поліція

У Дрогобицькому районі поліцейські затримали 50-річну жінку за побиття літнього батька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався увечері 5 травня: між нетверезою донькою та 81-річним чоловіком виник конфлікт, під час якого жінка кілька разів вдарила батька кочергою по голові та тілу. Потерпілого з тяжкими травмами госпіталізували.

Поліцейські затримали зловмисницю та оголосили їй підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 ККУ). Жінці загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині мачуха забила до смерті 10-річну дівчинку. Жінку судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу.