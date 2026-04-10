10 квітня 2026, 09:38

Довічне за знущання з дитини: на Вінниччині винесли вирок ґвалтівнику 9-річного хлопчика

Суд виніс вирок жителю Вінницького району за систематичне сексуальне насильство над дитиною. Чоловік проведе за ґратами решту життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Батьки зловмисника надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного помешкання. Час від часу батько від’їздив на заробітки до іншого міста, а дітей залишав на господарів.

В цей час обвинувачений по ночах показував 9-річному хлопчику порновідео і ґвалтував його. Знущання тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року.

Налякана й травмована дитина перебувала під повним контролем кривдника. Розповісти батькові хлопчик наважився лише через 4 місяці після останнього епізоду насилля.

Зловмисника затримали одразу після заяви. У суді він не визнав провини та не розкаявся. Прокурори довели вину чоловіка – його засудили до довічного терміну.

Крім того, дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру педофілів. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

Хлопчик наразі продовжує отримувати медичну та психологічну допомогу. Інша дитина не постраждала.

Нагадаємо. на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Фігуранта взяли під варту.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На Київщині чоловік нахабно вкрав чужу автівку прямо з парковки
10 квітня 2026, 11:35
Удар по Сумах: встановлено 8 російських командирів, причетних до атаки
10 квітня 2026, 11:21
Нічний удар по Одещині: два енергооб'єкти зазнали значних руйнувань
10 квітня 2026, 10:56
В Україні діють кредитні пільги для військових: що потрібно знати
10 квітня 2026, 10:51
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: троє травмованих
10 квітня 2026, 10:45
У Києві чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив жінку
10 квітня 2026, 10:37
Оборудка на майже 2 мільйони: на Волині викрили директора закладу освіти
10 квітня 2026, 10:35
На Львівщині авто збило 10-річного хлопчика: дитина в лікарні
10 квітня 2026, 10:28
На матчі "Шахтаря" в Кракові помітили Ахметова та Сергія Шефіра
10 квітня 2026, 10:11
Атака дронів на Конотоп: рятувальники розповіли про наслідки
10 квітня 2026, 10:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
