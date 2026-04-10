Суд виніс вирок жителю Вінницького району за систематичне сексуальне насильство над дитиною. Чоловік проведе за ґратами решту життя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Батьки зловмисника надали тимчасовий прихисток чоловікові з двома дітьми, які не мали власного помешкання. Час від часу батько від’їздив на заробітки до іншого міста, а дітей залишав на господарів.

В цей час обвинувачений по ночах показував 9-річному хлопчику порновідео і ґвалтував його. Знущання тривали з вересня 2024 року по травень 2025 року.

Налякана й травмована дитина перебувала під повним контролем кривдника. Розповісти батькові хлопчик наважився лише через 4 місяці після останнього епізоду насилля.

Зловмисника затримали одразу після заяви. У суді він не визнав провини та не розкаявся. Прокурори довели вину чоловіка – його засудили до довічного терміну.

Крім того, дані про засудженого внесуть до Єдиного реєстру педофілів. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

Хлопчик наразі продовжує отримувати медичну та психологічну допомогу. Інша дитина не постраждала.

Нагадаємо. на Харківщині 19-річного юнака затримали за зґвалтування 13-річної дівчини. Фігуранта взяли під варту.