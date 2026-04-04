Фото: поліція

RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Батько залишив трирічного сина без нагляду в будинку, а сам на подвір’ї вживав алкоголь. Про смерть дитини медиків повідомили дідусь із бабусею.

У кімнаті, де знайшли тіло хлопчика, була обгоріла стіна та зітлілий матрац. За попередніми висновками експертів, дитина отруїлася чадним газом. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Експертиза показала, що 33-річний батько перебував у стані сильного сп’яніння – у його крові виявили 2,15 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру за двома статтями: злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України).

Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років вʼязниці.

