19:10  05 квітня
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
17:37  05 квітня
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
14:15  05 квітня
Лаялася при дітях: на Волині судили вчительку-логопединю
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2026, 12:24

На Миколаївщині через недбалість батька загинув трирічний хлопчик

04 квітня 2026, 12:24
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась ввечері 1 квітня у селищі Мигіївської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Батько залишив трирічного сина без нагляду в будинку, а сам на подвір’ї вживав алкоголь. Про смерть дитини медиків повідомили дідусь із бабусею.

У кімнаті, де знайшли тіло хлопчика, була обгоріла стіна та зітлілий матрац. За попередніми висновками експертів, дитина отруїлася чадним газом. Ознак насильницької смерті на тілі не виявили.

Експертиза показала, що 33-річний батько перебував у стані сильного сп’яніння – у його крові виявили 2,15 проміле алкоголю.

Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру за двома статтями: злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України).

Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років вʼязниці.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть жінку за загибель трьох дітей. Вона залишила їм самих на весь день, а коли повернулась – виявила мертвими.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »