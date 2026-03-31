31 березня 2026, 15:21

На Львівщині військовим за 15 тисяч доларів обіцяли "трансфер" з полігону додому

фото: ДБР
Трьох чоловіків підозрюють в організації схеми дезертирства з військової частини у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові.

За даними правоохоронців, схема діяла в навчальному центрі Національної академії Сухопутних військ. Після того як "клієнт" сплачував гроші, зловмисники забезпечували його повний супровід: проводили інструктаж, вивозили з частини та відвозили додому.

Фігуранти діяли "обережно та конспіративно": перевдягалися у військову форму, представлялися офіцерами, користувалися підробленими документами, пересувалися автомобілем з іноземною реєстрацією та постійно змінювали номери телефонів.

Коштував "трансфер" із полігону додому 15 тисяч доларів США.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області затримали сержанта-прикордонника, який за гроші допомагав чоловікам втікати з України. За свої "послуги" він брав 30 тисяч доларів США.

ДБР армія Львівська область корупційна схема ухилення від служби
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
