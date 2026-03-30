На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"

Суд конфіскував у жителя Львівської області телефон за лайки під дописами у забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на lviv.media.

Старосамбірський районний суд визнав Тарас Г. винним у поширенні дописів, які підтримують збройну агресію РФ проти України. Зазначається, що чоловік лайкав в російській соцмережі "Однокласники" дописи на підтримку російської армії.

На суді обвинувачений визнав свою вину і перерахував 20 тис. грн на потреби однієї з військових частин України.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від покарання з 2-річним іспитовим терміном.

Також з нього стягнуть 9,6 тис. грн за проведення експертиз. Телефон фірми ZTE, з якого обвинувачений ставив лайки, конфіскували.

