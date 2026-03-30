30 березня 2026, 16:06

На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Суд конфіскував у жителя Львівської області телефон за лайки під дописами у забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на lviv.media.

Старосамбірський районний суд визнав Тарас Г. винним у поширенні дописів, які підтримують збройну агресію РФ проти України. Зазначається, що чоловік лайкав в російській соцмережі "Однокласники" дописи на підтримку російської армії.

На суді обвинувачений визнав свою вину і перерахував 20 тис. грн на потреби однієї з військових частин України.

Суд визнав чоловіка винним і призначив йому 5 років позбавлення волі, однак звільнив від покарання з 2-річним іспитовим терміном.

Також з нього стягнуть 9,6 тис. грн за проведення експертиз. Телефон фірми ZTE, з якого обвинувачений ставив лайки, конфіскували.

Як повідомлялось, на Львівщині судили чоловіка, який допомагав росіянам готувати теракти. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
