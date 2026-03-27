Пожежа спалахнула вдень 26 березня у складській будівлі у селі Солонка Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через масштабність пожежі на місце події направили підрозділи за підвищеним номером виклику.

Рятувальники за півтори години повністю ліквідували пожежу.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Причина виникнення займання встановлюються.

Нагадаємо, 22 березня на Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах в селі Погреби Броварського району. Вогонь охопив площу в 5500 кв. м.