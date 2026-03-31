UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 15:21

Во Львовской области военным за 15 тысяч долларов обещали "трансфер" с полигона домой

31 марта 2026, 15:21
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Трое мужчин подозреваются в организации схемы дезертирства по воинской части во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове.

По данным правоохранителей, схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. После того, как "клиент" платил деньги, злоумышленники обеспечивали его полное сопровождение: проводили инструктаж, вывозили из части и увозили домой.

Фигуранты действовали "осторожно и конспиративно": переодевались в военную форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.

Стоил "трансфер" с полигона на дом 15 тысяч долларов США.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно во Львовской области был задержан сержант-пограничник, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины. За свои услуги он брал 30 тысяч долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР армия Львовская область коррупционная схема уклонение от службы
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
31 марта 2026, 16:53
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »