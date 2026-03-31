Во Львовской области военным за 15 тысяч долларов обещали "трансфер" с полигона домой

Трое мужчин подозреваются в организации схемы дезертирства по воинской части во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове.

По данным правоохранителей, схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. После того, как "клиент" платил деньги, злоумышленники обеспечивали его полное сопровождение: проводили инструктаж, вывозили из части и увозили домой.

Фигуранты действовали "осторожно и конспиративно": переодевались в военную форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.

Стоил "трансфер" с полигона на дом 15 тысяч долларов США.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, недавно во Львовской области был задержан сержант-пограничник, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины. За свои услуги он брал 30 тысяч долларов США.