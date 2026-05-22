22 травня 2026, 19:58

У Харкові затримали ділка, який торгував перетином кордону та документами

Фото: поліція Харківської області
Правоохоронці Харкова ліквідували масштабну протиправну схему, що охоплювала незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон та корупційні махінації з документами для іноземців

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що чоловік організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України поза пунктами пропуску.

Крім того, фігурант вимагав неправомірну вигоду за вплив на рішення службових осіб Державної міграційної служби України щодо легалізації перебування громадянина Азербайджану в Україні. За 5 тисяч доларів він обіцяв оформлення посвідки на тимчасове проживання на підставі фіктивного працевлаштування на одному з підприємств.

21 травня під час контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання 15 тисяч доларів. Із цієї суми 10 тисяч доларів призначалися за незаконне переправлення особи через державний кордон, ще 5 тисяч — за сприяння в незаконній легалізації іноземця.

22 травня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За санкцією статей йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії.

