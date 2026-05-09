На Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Також є поранені

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Синельниківщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік. Також є пошкодження на території фермерського господарства.

На Нікопольщину після 22:00 росіяни спрямували дрон. Ворог поцілив по кіоску навпроти одного із супермаркетів у місті Марганець. Двоє чоловіків та жінка опинились в епіцентрі вибуху. Їх госпіталізували.

35-річний чоловік, на жаль, від отриманих поранень помер. 39-річна жінка перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на території Запоріжжя та Запорізького району загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.