На Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Також є поранені
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
На Синельниківщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік. Також є пошкодження на території фермерського господарства.
На Нікопольщину після 22:00 росіяни спрямували дрон. Ворог поцілив по кіоску навпроти одного із супермаркетів у місті Марганець. Двоє чоловіків та жінка опинились в епіцентрі вибуху. Їх госпіталізували.
35-річний чоловік, на жаль, від отриманих поранень помер. 39-річна жінка перебуває у тяжкому стані.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на території Запоріжжя та Запорізького району загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.
