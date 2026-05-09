На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
09 травня 2026, 13:05

На Дніпропетровщині росіяни вбили двох людей

Фото: Національна поліція
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Також є поранені

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

На Синельниківщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік. Також є пошкодження на території фермерського господарства.

На Нікопольщину після 22:00 росіяни спрямували дрон. Ворог поцілив по кіоску навпроти одного із супермаркетів у місті Марганець. Двоє чоловіків та жінка опинились в епіцентрі вибуху. Їх госпіталізували.

35-річний чоловік, на жаль, від отриманих поранень помер. 39-річна жінка перебуває у тяжкому стані.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на території Запоріжжя та Запорізького району загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.

обстріл Дніпропетровська область атака
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
