25 березня 2026, 08:59

РФ вночі атакувала Україну 147 ударними дронами: є влучання на 18 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 25 березня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 121 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Велика кількість дронів залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
