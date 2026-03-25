У ніч на 25 березня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди"

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 121 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Велика кількість дронів залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.