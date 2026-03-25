Фото: ОВА

Вночі 25 березня російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь та Червоногригорівська громада. Поранення отримала 18-річна дівчина, вона лікується амбулаторно. У районі пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівля, банк, магазини та сільгосппідприємство. Також горіла господарська споруда.

У Синельниківському районі ворог атакував Межівську, Миколаївську та Роздорську громади. Там загорілася ферма, пошкоджені приватні будинки, а один автомобіль знищений повністю.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району через обстріл виникла пожежа та пошкоджена інфраструктура. Травми отримав 59-річний чоловік, він на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, ввечері 24 березня росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.