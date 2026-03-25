09:34  25 березня
На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
08:39  25 березня
На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
00:35  25 березня
Акторка Анна Саліванчук зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком
25 березня 2026, 08:41

На Харківщині дрон поцілив у двоповерхівку: виникла пожежа

Фото: ДСНС
Вночі 25 березня російські війська атакували безпілотниками житловий сектор села Шевченкове Куп’янського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожий дрон влучив у дах двоповерхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок влучання частина будівлі зруйнована, виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 24 березня росіяни обстріляли житловий сектор на Одещині. Одна особа загинула, ще одна отримала поранення.

Харківська область війна обстріли пожежа рятувальники ДСНС
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
