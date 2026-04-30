11:05  30 квітня
"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка
08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
30 квітня 2026, 18:30

На харків'янина, який систематично знущався з матері, завели кримінальну справу

30 квітня 2026, 18:30
Фото: поліція Харківської області
У Слобідському районі міста Харкова поліцейські повідомили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Зловмисник систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері, з якою спільно проживає. Зокрема, чоловік висловлювався на адресу потерпілої нецензурною лайкою, погрожуючи фізичною розправою, і вчиняв щодо жінки агресивні дії.

Правопорушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічні дії, однак свою поведінку не змінив.

Попри застосовані до нього адміністративні стягнення та заходи реагування, зловмисник продовжив поводитися агресивно. Останній факт домашнього насильства стався у березні 2026 року, після чого потерпіла звернулася до поліції.

43-річному чоловіку повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) КК України, йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві 60-річного чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 20-річної киянки.

Харків домашнє насилля поліція
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Мінус РЕБ, вантажівки та "буханки": оператори Nemesis влаштували окупантам "пекло" на Запоріжжі (ВІДЕО)
30 квітня 2026, 19:56
На Рівненщині через опалення отруїлись діти
30 квітня 2026, 19:50
Потрощена автівка та двоє в лікарні: у Харкові водій не впорався з керуванням і протаранив електроопору
30 квітня 2026, 19:40
5 тисяч доларів і ти "вільний": на Львівщині продавали зняття з розшуку ТЦК
30 квітня 2026, 19:35
Били дитину та трощили машину: у Києві патрульні затримали групу молодиків за зухвале хуліганство
30 квітня 2026, 18:59
Кров залила асфальт, а деталі машин розкидало по дорозі: на Черкащині сталася жорстка ДТП
30 квітня 2026, 18:45
На Харківщині п’яна сварка закінчилася смертю: жінка одним ударом ножа вбила свого чоловіка
30 квітня 2026, 17:59
Депутату міськради з Хмельниччини оголосили підозру за оборудку з житлом для ВПО
30 квітня 2026, 17:51
У Львові відмовили у відсточці чоловіку, в якого брат-військовий "помер природною смертю"
30 квітня 2026, 17:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
