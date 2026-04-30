У Слобідському районі міста Харкова поліцейські повідомили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства

Зловмисник систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері, з якою спільно проживає. Зокрема, чоловік висловлювався на адресу потерпілої нецензурною лайкою, погрожуючи фізичною розправою, і вчиняв щодо жінки агресивні дії.

Правопорушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічні дії, однак свою поведінку не змінив.

Попри застосовані до нього адміністративні стягнення та заходи реагування, зловмисник продовжив поводитися агресивно. Останній факт домашнього насильства стався у березні 2026 року, після чого потерпіла звернулася до поліції.

43-річному чоловіку повідомили про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) КК України, йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві 60-річного чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 20-річної киянки.