30 квітня 2026, 17:59

На Харківщині п’яна сварка закінчилася смертю: жінка одним ударом ножа вбила свого чоловіка

Фото: поліція Харківської області
29 квітня до відділення поліції № 1 Берестинського РВП надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про виявлення тіла 38-річного чоловіка з ножовим пораненням на території домоволодіння в Кегичівському районі

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна співмешканка загиблого. Попередньо з’ясовано, що під час побутового конфлікту, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і після отриманого удару в обличчя, завдала чоловікові ножового поранення в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. Досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненській області повідомили про підозру чоловіку, який напав на перехожих. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Харківська область убивство поліція
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
