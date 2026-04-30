29 квітня до відділення поліції № 1 Берестинського РВП надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про виявлення тіла 38-річного чоловіка з ножовим пораненням на території домоволодіння в Кегичівському районі

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна співмешканка загиблого. Попередньо з’ясовано, що під час побутового конфлікту, жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння і після отриманого удару в обличчя, завдала чоловікові ножового поранення в область тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру. Досудове розслідування триває. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненській області повідомили про підозру чоловіку, який напав на перехожих. Тепер йому загрожує ув'язнення.