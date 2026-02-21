За тиждень FPV-оператори СБУ знищили десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА росіян
Спецпризначенці підрозділу «Альфа» постійно тримають ворога під прицілом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
За останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами наші воїни знищили та уразили:
- 3 танки
- 4 ББМ
- 16 артилерійських систем і 4 РСЗВ
- 3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР
- 231 одиницю автотранспорту
- 227 БпЛА та 203 антени та вузли зв’язку
- 17 ворожих НРК
- 432 ворожі позиції та укріплення
- 4 склади з боєприпасами та 4 склади із паливно-мастильними матеріалами
Крім того, оператори ліквідували понад 2000 бійців армії РФ.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України армія РФ втратила 1010 бійців та 1 гелікоптер. Загалом втрати ворога перевищили 1,2 млн.
