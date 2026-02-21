За тиждень FPV-оператори СБУ знищили десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА росіян

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За останній тиждень ударними БпЛА та іншими вогневими засобами наші воїни знищили та уразили:

3 танки

4 ББМ

16 артилерійських систем і 4 РСЗВ

3 ППО та 2 системи РЕБ/РЕР

231 одиницю автотранспорту

227 БпЛА та 203 антени та вузли зв’язку

17 ворожих НРК

432 ворожі позиції та укріплення

4 склади з боєприпасами та 4 склади із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, оператори ліквідували понад 2000 бійців армії РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України армія РФ втратила 1010 бійців та 1 гелікоптер. Загалом втрати ворога перевищили 1,2 млн.