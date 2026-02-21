В Одесі через обстріл РФ пошкоджено пам’ятку архітектури
Внаслідок обстрілу Одеси в ніч на 21 лютого часткового руйнування зазнав юридичний ліцей, який розташований у пам'ятці архітектури
Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.
На опублікованих посадовцем фото можна побачити, що в приміщенні закладу освіти зруйновано частину стін, вибито вікна та пошкоджено стелю.
Найбільшого руйнування зазнав другий поверх.
На щастя, ніхто із працівників закладу не постраждав.
Нагадаємо, в Одесі під час російських атак була пошкоджена будівля астрономічної обсерваторії в парку Шевченка. Це сталось наприкінці січня.
