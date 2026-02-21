14:59  21 лютого
У Києві сталася бійка між місцевими мешканцями і ТЦК
11:31  21 лютого
РФ завдала авіаудару по Сумах
09:19  21 лютого
У Києві знову погіршилась якість повітря
фото: поліція Cумської області
Внаслідок удару російської авіації по Сумах у ніч на суботу, 21 лютого, зруйновано житлові будинки. Також поранено трьох людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Сумської області.

"Сьогодні близько 4-ї години ранку російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів міста Суми", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху повністю зруйновано два житлові будинки, щонайменше десять сусідніх домоволодінь зазнали пошкоджень. Також знищено цивільний автомобіль та пошкоджено газову трубу.

Остаточні масштаби руйнувань встановлюються.

"Поранення отримали троє людей, серед них двоє дітей віком 5 та 17 років, а також 87-річна жінка, яку госпіталізовано до лікувального закладу. Потерпілим надається необхідна медична допомога", – додали у поліції.

Нагадаємо, шестеро жителів Сум постраждали внаслідок атаки ворога по центру міста кілька днів тому. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі та автівки.

війна поліція Суми Сумська область фото атака постраждалі
