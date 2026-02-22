11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 07:47

Київщина під ударом РФ: зруйновано житлові будинки в Софіївській Борщагівці

22 лютого 2026, 07:47
Фото: соцмережі
У ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України

Про це інформує RegioNews.

Як пишуть у телеграм-каналах, внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

За інформацією моніторингових каналів, уночі росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які зазвичай використовують для запуску крилатих ракет під час комбінованих атак.

Близько 04:30 ворог здійснив пускові маневри, а вже приблизно за годину ракети були зафіксовані над територією України. Перші повітряні цілі зайшли через Сумську область і рухалися у напрямку Київщини, згодом – Полтавської, Черкаської та Кіровоградської областей.

Цієї ж ночі російські сили атакували низку міст ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Вибухи пролунали щонайменше у Києві, Кропивницькому, Миколаєві та Полтаві.

Інформація щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у Львові в ніч на 22 лютого стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції. Ще щонайменше 15 людей зазнали поранень.

