Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в центрі Кропивницького. Затриманий агента ФСБ, який готував замах на посадовця однієї із держустанов, що відповідає за оборонну підготовку населення на Кіровоградщині

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант намагався вистежити посадовця і підірвати його за допомогою саморобної бомби біля місцевого кафе. Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він провів дорозвідку на місці запланованого теракту і "прозвітував" куратору від ФСБ про готовність до вчинення вибуху.

Завдання ворога виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградщини. Намагаючись знайти "легкі заробітки" у Телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника фсб, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час та місце для його ліквідації. Для цього агент вивчав розпорядок дня потенційної жертви, основні локації її перебування та маршрути переміщення по вулицях міста.

Після щоденних розвідвилазок фігурант відправив до ФСБ координати кафе, біля якого проходив посадовець. Надалі агент мав отримати від росіян інструкцію на виготовлення саморобної вибухівки для закладки та дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт в Одесі вранці 16 лютого. Зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика. Внаслідок підриву травми отримав власник авто.