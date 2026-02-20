15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2026, 10:31

На Черкащині затримали розшукуваного чоловіка, який напав на поліцейського та вдарив лікарку

20 лютого 2026, 10:31
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в четвер, 19 лютого, в місті Шпола Звенигородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські намагалися затримати 25-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за військовий злочин. Чоловік чинив запеклий опір, поводився агресивно та вдарив правоохоронця. У цей час перехожі почали втручатися та заважати затриманню. Коли чоловіка помістили у "швидку" для огляду, він продовжив поводитися агресивно і вдарив лікарку.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (напад на правоохоронця) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 лютого близько 23:00 на Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських. Один постраждалий перебуває у важкому стані. Фігуранта затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
події Черкаська область напад медики постраждалі поліцейський
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Депутатів правохоронного і оборонного комітетів ВР помітили на німецькому курорті
20 лютого 2026, 17:46
З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям
20 лютого 2026, 17:41
Авіаудар по Запорізькому району: вже троє постраждалих
20 лютого 2026, 17:24
На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто
20 лютого 2026, 16:55
На Прикарпатті в ДТП травмувалося семимісячне немовля
20 лютого 2026, 16:52
Збірна України бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026
20 лютого 2026, 16:44
До жителів кількох населених пунктів Тернопільщини уже 3 місяці не їздять автобуси
20 лютого 2026, 16:38
Російський авіаудар по Запорізькому району: поранені двоє цивільних
20 лютого 2026, 16:26
Під час бойового завдання на Сумщині загинув відомий український спортсмен
20 лютого 2026, 16:11
Хабар $4,5 тис. за "вирішення" з ВЛК: суд виніс вирок колишньому податківцю у Кременчуці
20 лютого 2026, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Микола Княжицький
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »