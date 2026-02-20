Фото: поліція

Інцидент стався в четвер, 19 лютого, в місті Шпола Звенигородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські намагалися затримати 25-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за військовий злочин. Чоловік чинив запеклий опір, поводився агресивно та вдарив правоохоронця. У цей час перехожі почали втручатися та заважати затриманню. Коли чоловіка помістили у "швидку" для огляду, він продовжив поводитися агресивно і вдарив лікарку.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (напад на правоохоронця) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 лютого близько 23:00 на Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських. Один постраждалий перебуває у важкому стані. Фігуранта затримали.