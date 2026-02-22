11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 08:39

Нічна атака РФ на Київщину: є постраждала, пошкоджено будинки в п'яти районах

22 лютого 2026, 08:39
Ілюстративне фото: ДСНС Київщини
Внаслідок атаки цієї ночі ворог пошкодив будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київщини

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, у Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка отримала травми від уламків скла та отримує медичну допомогу. Також тут виникла пожежа господарчої будівлі ферми, яку локалізовано.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень гаражного кооперативу, пожежу ліквідовано.

У Фастівському районі постраждали п'ять приватних будинків, з-під завалів врятовано восьмеро людей, серед яких одна дитина.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. В Обухівському районі зафіксовано руйнування складських приміщень і приватного будинку.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.

війна інфраструктура Київська область атака пошкодження постраждала російська армія приватні будинки
