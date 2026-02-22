Нічна атака РФ на Київщину: є постраждала, пошкоджено будинки в п'яти районах

Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Внаслідок атаки цієї ночі ворог пошкодив будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах Київщини

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, у Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка отримала травми від уламків скла та отримує медичну допомогу. Також тут виникла пожежа господарчої будівлі ферми, яку локалізовано.

У Броварському районі пошкоджено 10 приміщень гаражного кооперативу, пожежу ліквідовано.

У Фастівському районі постраждали п'ять приватних будинків, з-під завалів врятовано восьмеро людей, серед яких одна дитина.

У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. В Обухівському районі зафіксовано руйнування складських приміщень і приватного будинку.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Повідомлялося, що внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Окрім того, цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини, виникли загоряння на великих площах.