ілюстративне фото: з відкритих джерел

На вулиці Героїв Дніпра у Києві сталась сутичка між перехожими та працівниками ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Реальний Київ.

Зазначається, що конфлікт стався після того, як працівники ТЦК намагались "бусифікувати" чоловіка.

На відео видно, як люди застосовують силу до працівників ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Києві мобілізували чоловіка із хворим серцем. Це сталось 19 лютого на Лісовому масиві.