У Києві з каналізації дістали дітей, які заблукали у "лабіринтах"

На спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Патрульні спільно з рятувальниками ДСНС обстежили люки та дощову каналізацію і оперативно виявили дітей у зливній каналізації на Хрещатику.

"Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки. На щастя, з ними все гаразд. На місці всі обставини з’ясовують працівники ювенальної превенції", – йдеться у повідомленні.

