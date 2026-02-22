Атака на енергетику Одещини: виникли масштабні пожежі
Цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок влучань виникли загоряння на великих площах.
Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню. За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Наразі триває оцінка стану енергооб'єктів та усунення наслідків атак.
Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.
В Одесі через обстріл РФ пошкоджено пам’ятку архітектуриВсі новини »
21 лютого 2026, 16:46РФ завдала авіаудару по Сумах
21 лютого 2026, 11:31У Харкові російський дрон влучив у будинок
20 лютого 2026, 21:59
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
На Київщині ДСНС показала масштаби руйнувань після російськкої атаки
22 лютого 2026, 13:18На Сумщині дрон атакував "швидку": четверо загиблих, серед них поліцейський і його дружина-медик
22 лютого 2026, 12:49Мюнхен-2026: післямова
22 лютого 2026, 12:22Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
22 лютого 2026, 11:50Масований удар по критичній інфраструктурі України: є влучання на 14 локаціях
22 лютого 2026, 11:30На Львівщині затримали підозрювану у нічному теракті: всі подробиці
22 лютого 2026, 10:53На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
22 лютого 2026, 10:37Наслідки атаки на Київщину: один загиблий, 15 постраждалих, серед них четверо дітей
22 лютого 2026, 10:12Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 09:43Під час нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинок колишнього голови ВР Разумкова
22 лютого 2026, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі блоги »