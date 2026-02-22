11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 08:12

Атака на енергетику Одещини: виникли масштабні пожежі

22 лютого 2026, 08:12
Фото: ДСНС Одещини
Цієї ночі Росія знову завдала ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури Одещини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучань виникли загоряння на великих площах.

Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки вогню. За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Наразі триває оцінка стану енергооб'єктів та усунення наслідків атак.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок удару зруйновано приватні будинки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

