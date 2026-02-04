На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині до 10 років позбавлення волі загрожує чоловікові, якого обвинувачують у замаху на вбивство військовослужбовця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Заначається, що подія сталася 16 листопада минулого року близько 22:00 поблизу одного з хостелів у Кам'янці-Подільському.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 44-річного чоловіка з ножовим пораненням грудної клітки.

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них вихопив ніж та вдарив опонента у груди. Після нападу зловмисник утік, залишивши потерпілого без допомоги. Завдяки оперативним діям медиків пораненому вдалося врятувати життя.

Упродовж кількох годин працівники кримінальної поліції виявили неподалік місця події ніж, а згодом встановили та затримали нападника – 62-річного жителя села Слобідка-Кульчієвецька. Після скоєного чоловік переховувався у власному помешканні.

Зловмисника затримали. Увесь час досудового розслідування він перебував під вартою.

Слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

