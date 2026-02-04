07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 08:42

На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років

04 лютого 2026, 08:42
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині до 10 років позбавлення волі загрожує чоловікові, якого обвинувачують у замаху на вбивство військовослужбовця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Заначається, що подія сталася 16 листопада минулого року близько 22:00 поблизу одного з хостелів у Кам'янці-Подільському.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 44-річного чоловіка з ножовим пораненням грудної клітки.

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них вихопив ніж та вдарив опонента у груди. Після нападу зловмисник утік, залишивши потерпілого без допомоги. Завдяки оперативним діям медиків пораненому вдалося врятувати життя.

Упродовж кількох годин працівники кримінальної поліції виявили неподалік місця події ніж, а згодом встановили та затримали нападника – 62-річного жителя села Слобідка-Кульчієвецька. Після скоєного чоловік переховувався у власному помешканні.

Зловмисника затримали. Увесь час досудового розслідування він перебував під вартою.

Слідчі завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці запобігли замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. У прифронтовому місті по "гарячих слідах" затримали агента ФСБ, який намагався ліквідувати офіцера ЗСУ, котрий проходив реабілітацію після поранення на передовій.

суд поліція конфлікт Хмельницька область поранення військовий ножове поранення замах на вбивство
