Посадовець ДПСУ вимагав "відкат" за постачання запчастин для військових частин

06 січня 2026, 17:58

Посадовець ДПСУ вимагав 10% "відкату" за постачання запчастин для військових частин

06 січня 2026, 17:58
Фото: ОГП
На хабарництві затримали посадовця автомобільної служби військової частини Держприкордонслужби України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Посадовець отримав від приватного підприємця 10 відсотків від вартості автозапчастин, що постачалися для потреб військової частини. Загальна сума хабара становила 110 тис. грн.

Закупівля запчастин здійснювалася в межах процедур публічних закупівель для забезпечення транспортних засобів, які використовуються в зоні бойових дій.

Правоохоронці задокументували три факти отримання фігурантом частин хабара, зокрема у липні та вересні 2025 року.

2 січня 2026 року під час одержання чергової частини коштів посадовця затримали.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Нагадаємо, в Україні викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на 168 млн грн. Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам.

06 січня 2026
