Ілюстративне фото

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

В Івано-Франківській області двоє 10-річних та одна 12-річна дитина госпіталізовані медиками. Як розповіли рятувальники, причиною стало порушення правил безпеки під час використання електрогенератора. Діти отруїлись чадним газом.

Рятувальники радять, для безпеки дотримуватися правилами користування генераторами та опалювальними приладами:

• використовуйте генератор лише на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від будівель;

• категорично заборонено встановлювати генератори у житлових приміщеннях, гаражах, підвалах або на балконах;

• не розміщуйте генератор поблизу вікон, дверей та вентиляційних отворів;

• слідкуйте, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину приміщення;

• заправляйте генератор паливом лише після його повного охолодження;

• регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів;

• очищуйте димоходи та вентиляційні канали;

• не залишайте працюючі прилади без нагляду;

• встановіть сигналізатори чадного газу.

Нагадаємо, на Київщині в одному з таунхаусів у селі Білогородка сусіди виявили без ознак життя подружжя та їхню доньку. У будинку також був їхній 4-річний син. Дитину госпіталізували у тяжкому стані та з ознаками зневоднення. За попередніми даними, причиною трагедії стало отруєння чадним газом.