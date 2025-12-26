15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
10:52  26 грудня
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
26 грудня 2025, 13:37

Надзвичайна ситуація в Карпатах: близько 80 людей застрягли на підйомнику

26 грудня 2025, 13:37
Фото: ДСНС Львівщини
Читайте також
На Львівщині на горі Захар Беркут стався інцидент: зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули гірські рятувальники.

Станом на 13:10 вже вдалося зняти 42 людини, з них 22 дитини.

Роботи з евакуації всіх пасажирів тривають.

Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі із забороною його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону. Під час перевірки виявили, що металеве колесо спирається на дерев’яні бруси, які перебувають у критичному стані.

Карпати рятувальники ДСНС НП Львівська область підйомник гора
