Надзвичайна ситуація в Карпатах: близько 80 людей застрягли на підйомнику

На Львівщині на горі Захар Беркут стався інцидент: зупинився крісельний підйомник, на якому перебували близько 80 осіб

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули гірські рятувальники.

Станом на 13:10 вже вдалося зняти 42 людини, з них 22 дитини.

Роботи з евакуації всіх пасажирів тривають.

