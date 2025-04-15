На Дніпропетровщині голову благодійної організації засудили через смерть дитини
Голову благодійної організації засудили за невиконання обов'язків. Під час відпочинку для дітей, який він організував, одна дитина загинула
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
До 4 років позбавлення волі засудили голову благодійної організації. Його визнали винним у неналежному виконанні обов'язків щодо захисту життя та здоров'я дітей.
Як розповіли правоохоронці, голова благодійного фону організував для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відпочинок у наметах біля водойми. Проте внаслідок неналежного виконання службових обов'язків з його боку - одна дитина загинула.
Відомо, що малолітній хлопчик залишився без нагляду. Тоді він зайшов до водойми за відсутності спеціально облаштованого місця для купання. Проте хлопчик не вмів плавати і потонув.
Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозри керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом мільйонних розкрадань. Відомо, що вони закуповували для військових частин одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості.