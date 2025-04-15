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15 квітня 2025, 22:15

На Дніпропетровщині голову благодійної організації засудили через смерть дитини

15 квітня 2025, 22:15
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Фото: прокуратура
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Голову благодійної організації засудили за невиконання обов'язків. Під час відпочинку для дітей, який він організував, одна дитина загинула

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До 4 років позбавлення волі засудили голову благодійної організації. Його визнали винним у неналежному виконанні обов'язків щодо захисту життя та здоров'я дітей.

Як розповіли правоохоронці, голова благодійного фону організував для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відпочинок у наметах біля водойми. Проте внаслідок неналежного виконання службових обов'язків з його боку - одна дитина загинула.

Відомо, що малолітній хлопчик залишився без нагляду. Тоді він зайшов до водойми за відсутності спеціально облаштованого місця для купання. Проте хлопчик не вмів плавати і потонув.

Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили підозри керівнику одного з департаментів Одеської міської ради та його заступнику за фактом мільйонних розкрадань. Відомо, що вони закуповували для військових частин одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості.

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