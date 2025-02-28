Ірині Фаріон хочуть дати Героя України посмертно
Львівська обласна військова адміністрація скерувала подання президенту України Володимиру Зеленському про присвоєння мовознавиці та громадській діячці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно
Як передає RegioNews, про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа, оприлюднивши відповідний документ.
"За багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України, просимо присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно)", – йдеться у тексті звернення.
Зазначимо, Ірина Фаріон загинула внаслідок пострілу в голову в липні 2024 року у Львові. Після її загибелі на сайті Кабміну було зареєстровано петицію з проханням присвоїти докторці філологічних наук, професорці Фаріон Ірині Дмитрівні звання "Героя України" (посмертно). Петиція набрала необхідні 25 тис. голосів.
Нагадаємо, на війні загинув ще один син письменниці Світлани Поваляєвої.