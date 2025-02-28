Ірині Фаріон хочуть дати Героя України посмертно

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Львівська обласна військова адміністрація скерувала подання президенту України Володимиру Зеленському про присвоєння мовознавиці та громадській діячці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно

Як передає RegioNews, про це у п’ятницю, 28 лютого, повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа, оприлюднивши відповідний документ.

"За багаторічну сумлінну працю в галузі українознавства, вагомий внесок у розвиток науки й освіти, плідну громадсько-політичну діяльність та невтомну ідеологічну боротьбу під час гібридної агресії проти України, просимо присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно)", – йдеться у тексті звернення.

Зазначимо, Ірина Фаріон загинула внаслідок пострілу в голову в липні 2024 року у Львові. Після її загибелі на сайті Кабміну було зареєстровано петицію з проханням присвоїти докторці філологічних наук, професорці Фаріон Ірині Дмитрівні звання "Героя України" (посмертно). Петиція набрала необхідні 25 тис. голосів.

Нагадаємо, на війні загинув ще один син письменниці Світлани Поваляєвої.