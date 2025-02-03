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03 лютого 2025, 11:53

У Львівській області згоріли гараж та авто

03 лютого 2025, 11:53
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фото: ДСНС
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В селі Шум’яч Самбірського району виникла пожежа

Як передає RegioNews, про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За словами рятувальників, які виїжджали на місці події, горів гаража та автомобіля Ford Focus. Судячи з фото, будівля і транспортний засіб повністю згоріли.

"Під час пожежі гаража та автомобіля Ford Focus в с. Шум’яч Самбірського району вогнеборці м. Турка та працівники місцевої пожежної команди с. Лімна врятували житловий будинок та дві господарські будівлі", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, в Закарпатській області сталася пожежа на підприємстві. Пригода сталася у Мукачеві. На щастя, постраждалих немає.

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