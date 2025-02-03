Во Львовской области сгорели гараж и авто
В селе Шумяч Самборского района возник пожар
Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
По словам выезжавших на месте происшествия спасателей, горел гаража и автомобиля Ford Focus. Судя по фото, здание и транспортное средство полностью сгорели.
"При пожаре гаража и автомобиля Ford Focus в с. Шумяч Самборского района пожарные г. Турка и работники местной пожарной команды с. Лимна спасли жилой дом и два хозяйственных здания", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в Закарпатской области произошел пожар на предприятии. Происшествие случилось в Мукачево. К счастью, пострадавших нет.
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