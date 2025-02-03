Во Львовской области сгорели гараж и авто

фото: ГСЧС

Как передает RegioNews, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

По словам выезжавших на месте происшествия спасателей, горел гаража и автомобиля Ford Focus. Судя по фото, здание и транспортное средство полностью сгорели.

"При пожаре гаража и автомобиля Ford Focus в с. Шумяч Самборского района пожарные г. Турка и работники местной пожарной команды с. Лимна спасли жилой дом и два хозяйственных здания", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Закарпатской области произошел пожар на предприятии. Происшествие случилось в Мукачево. К счастью, пострадавших нет.